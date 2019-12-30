وزير التعليم العالي يفتتح مستشفى الأطفال التخصصي في جامعة الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

قال الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم يفتتحان اليوم الاثنين، مستشفى مصطفى حسن الجامعي لطب وجراحة الأطفال التابع لجامعة الفيوم. وأضاف رئيس الجامعة، أن المستشفى يضم أقسام العمليات ووحدة العلاج الطبيعي وقسم الرعاية المركزة للأطفال، ووحدة الأطفال المبتسرين والحضانات وقسم الجلدية والعيادات الخارجية بالإضافة إلى قسم الأشعة ووحدة المعامل وأكبر قسم للرعاية المركزة والعناية المتوسطة للأطفال على مستوى محافظة الفيوم.

وأشار إلى أن وزير التعليم العالي والدكتورة نبيل مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، يشهدان احتفالية لتكريم المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وبعض علماء الجامعة الذين حصلوا على شهادات دولية في مجال البحث العلمي، كما تشهد وزيرة البيئة الندوة التي تنظمها الجامعة بحضور وزيرة الهجرة لتوعية الطلاب بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتي انطلقت من الفيوم أمس الأحد.