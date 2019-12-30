إيطاليا ترفض أيّ تدخّلٍ عسكري تركي في ليبيا

أكدت إيطاليا اليوم، الأحد 29 ديسمبر 2019، رفضها لمشروع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا

ووجه رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي تحذيرا شديد اللهجة لأردوغان من مغبة التدخل العسكري التركي في ليبيا.

وكانت إيطاليا حتى وقت قريب تتبع سياسة غامضة نوعا ما حيال الأزمة الليبية، مع قدر من الانحياز إلى جانب حكومة فايز السراج في طرابلس، لكن تلويح أردوغان بالتدخل العسكري في ليبيا بعد إبرامه إتفاقا مع السراج بهذا الخصوص، غيّر فيما يبدو موقف إيطاليا.

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