روسيا تطور أسلحة جديدة لمقاتلات الجيل الخامس "سو ـ57"

أعلنت روسيا، اليوم الاإثنين، أن العمل يجري بشكل مكثف لتطوير أسلحة جديدة لمقاتلات الجيل الخامس "سو-57".

نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن الرئيس التنفيذي للمجمع الروسي لصناعة الطائرات يوري سليوسار، قوله إن "سو-57" ستتمكن من استخدام عدد

كبير من الأسلحة الجديدة والتي تم تطوير بعضها بالفعل وبعضها لا يزال قيد التطوير.وأوضح سليوسار أن نتائج تقرير لجنة التحقيق بشأن تحطم المقاتلة "سو-57" مؤخرا أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك شرقي البلاد، ستستخدم في تحسين أداء المقاتلة.يذكر أن مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس تحطمت في 24 من الشهر الجاري أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك شرقي البلاد، وتعتبر "سو-57" أحدث مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس، وهي مخصصة لتدمير جميع الأهداف الجوية والبرية.