الدفاع الأمريكية: نتخذ إجراءات بعد نجاح ضرباتنا في العراق وسوريا

قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، إن الولايات المتحدة قد تتخذ "إجراءات إضافية"، بعد الغارات التي شنتها في العراق وسوريا، أمس، واستهدفت مقارًا لكتائب حزب الله المدعومة من إيران.
أضاف إسبر، خلال مؤتمر صحفي بعد ساعات من الإعلان عن الضربات، وفقًالقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أن العملية الأمريكية "ناجحة"، مضيفًا: "الولايات المتحدة اتخذت إجراءات هجومية ضد جماعة ترعاها إيران".
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في المؤتمر ذاته، إن كبار مسؤولي الأمن القومي أطلعوا الرئيس دونالد ترامب على الهجمات الجوية التي شنتها واشنطن في العراق وسوريا، ردًا على تهديدات للقوات الأمريكية.
وأضاف بومبيو: "لن ننتظر أن تتخذ إيران إجراءات تضع الرجال والنساء الأمريكية في خطر".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمس الأحد، استهداف مواقع لكتائب حزب الله الشيعي العراقي في مناطق تابعة في سوريا والعراق.
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