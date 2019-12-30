ارتفاع ضحايا إعصار فانفون بالفيلبين لـ47 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "فانفون"، الذي ضرب مناطق وسط وشرق الفيلبين أخيرًا إلى 47 قتيلًا. ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الإثنين، أنه مازال هناك نحو 9 أشخاص في عداد المفقودين، فيما يعد إعصار "فانفون" رقم 21 الذي يضرب الفيلبين خلال العام الجاري، وفقًا لمسئولي الأرصاد الجوية.

كانت سرعة الرياح بلغت 195 كيلومترًا في الساعة؛ ما تسبب في اقتلاع أعمدة الكهرباء وتدمير عشرات المنازل وسقوط الأشجار وإجبار آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المؤقتة التي أقامتها السلطات في المدارس والصالات

وقد أثر الإعصار على ما يقرب من 2 مليون شخص، وألحق أضرارًا بأكثر من 378 ألف منزل، وتسبب في إصابة 143 شخصًا. رقم 21 الذي يضرب الفيلبين خلال العام الجاري، وفقًا لمسئولي الأرصاد الجوية.كانت سرعة الرياح بلغت 195 كيلومترًا في الساعة؛ ما تسبب في اقتلاع أعمدة الكهرباء وتدمير عشرات المنازل وسقوط الأشجار وإجبار آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المؤقتة التي أقامتها السلطات في المدارس والصالات الرياضية والمكاتب الحكومية الفيلبينية.وقد أثر الإعصار على ما يقرب من 2 مليون شخص، وألحق أضرارًا بأكثر من 378 ألف منزل، وتسبب في إصابة 143 شخصًا.

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