مقتل 4 إرهابيين من "الشباب" في غارة أميركية بالصومال

شن الجيش الأميركي غارات جوية، استهدفت حركة الشباب في الصومال وقتلت أربعة "إرهابيين". حسبما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية لافريقيا (افريكوم).

وقالت افريكوم في بيان إنه "بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية الصومالية، نفذت القيادة الأميركية في افريقيا ثلاث غارات جوية في 29 ديسمبر في موقعين، مستهدفة ميليشيات الشباب". وأضاف البيان أن الضربات استهدفت موقعَي كونيو بارو وكاليو بارو.

وقال الجنرال الأميركي ويليام غايلر الذي يدير عمليات افريكوم "منذ الهجمات الأولى (لحركة) الشباب في 2011، قتلت هذه المجموعة بلا رحمة مئات الاشخاص".

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وكثفت الولايات المتحدة ضربات الطائرات المسيرة في الصومال في 2019 مستهدفة ما تقول إنهم مقاتلو حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتنظيم داعش في الصومال.

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وطردت القوات الحكومية مسلحي الشباب من مقديشو عام 2011 بدعم من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي. لكن المسلحين لا يزالون يشنون هجمات دامية.