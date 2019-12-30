كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كازاخستان.. تسليم الصناديق السوداء للطائرة المحطمة إلى لجنة الطيران الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تم نقل مسجلات الرحلة - الصناديق السوداء - للطائرة التي تحطمت بالقرب من ألماتي أكبر مدينة في كازاخستان إلى لجنة الطيران الدولية ومقرها موسكو لفك التشفير، مع النتائج الأولية المتوقعة بحلول 10 يناير، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء الكازاخستاني رومان سكليار، اليوم الاثنين.

وقال "سكليار" للصحفيين في نور سلطان: "تم تسليم مسجلات الطيران إلى لجنة الطيران الدولية أمس؛ وقام أخصائيونا بتسليمها. ثلاثة مسجلات طيران في حالة جيدة، لذلك نأمل ألا تكون هناك مشاكل في فك رموزها"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

ووفقًا لنائب رئيس الوزراء، سيتم فك التشفير خلال عطلة رأس السنة الجديدة.

ووعدت لجنة الطيران الدولية بأنهم سيعملون خلال العطلات، ويعطون النصوص، وسوف يعلنوا النتائج الأولية للتحقيق بحلول 10 يناير.

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تنظر السلطات الكازاخستانية في عطل فني أو خطأ تجريبي من بين الأسباب المحتملة لهذه المأساة.

وكانت الطائرة، طراز فوكر 100، التابعة لشركة "بيك إير" الكازاخية فى رحلة من ألماتى إلى نور سلطان فى كازاخستان بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار ألماتي، حيث أخطأت الارتفاع المطلوب لتخترق سياجا أسمنتيا قبل أن تصطدم بمبنى من طابقين.

وكان على متن الطائرة 93 راكبًا، وخمسة من أفراد الطاقم، وأسفر الحادث عن مصرع 12 شخصا وإصابة 67 آخرين، وتم تعليق عمليات شركة "بيك إير" حتى تحديد أسباب الحادث، وتشكلت لجنة حكومية للتحقيق.

و من الجدير بالذكر، كان المكتب الصحفى لوزارة الصناعة فى كازاخستان قد أعلن عن توقيف أنشطة شركة "بيك إير"، إلى أن يتم توضيح ظروف حادث تحطم الطائرة فى ألماتي، بعدما تم تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء، تضم وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية للجمهورية وممثلين عن جهات حكومية أخرى، وستحدد اللجنة الأسباب المباشرة للحادث.

وقالت هيئة الطيران المدنى بكازاخستان، فى بيان، إن الطائرة فوكر 100 كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان و"لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع لتخترق سياجا أسمنتيا" قبل أن تصطدم بمبنى من طابقين.