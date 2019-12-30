كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعتقل العشرات من المشتبه في انتمائهم لداعش قبل حلول العام الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة التركية عشرات الأشخاص المشتبه في صلتهم بتنظيم داعش، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الحكومية، اليوم الإثنين، في حملة واضحة ضد الجماعة المسلحة قبل احتفالات العام الجديد.

تم احتجاز ما لا يقل عن 33 من الرعايا الأجانب في العاصمة أنقرة في عملية مشتركة بين شرطة مكافحة الإرهاب ووكالة الاستخبارات الوطنية، وفقًا لوكالة الأناضول. وقالت الشرطة في تقرير منفصل ان الشرطة شنت غارات متزامنة قبل الخليج 365 في مدينة باتمان بجنوب شرق تركيا حيث تم احتجاز 22 مشتبه به.

وأجريت مداهمات أيضًا في مدينتي أضنة وقيصري حيث اعتُقل 15 شخصًا، بينهم ستة من الرعايا الأجانب.

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قالت الأناضول إن المشتبه بهم من داعش الذين اعتقلوا في أنقرة من العراق وسوريا والمغرب. وقال التقرير إن الشرطة تبحث عن نحو 17 مشتبها بهم آخرين.

تعرضت البلاد لموجة من الهجمات في عامي 2015 و2016 ألقي باللوم فيها على داعش والمتشددين الأكراد الذين قتلوا أكثر من 300 شخص.

كما أعلنت داعش مسؤوليتها عن الهجوم على ملهى ليلي في إسطنبول خلال احتفالات العام الجديد في الساعات الأولى من عام 2017. وقتل في الهجوم 39 شخصًا، معظمهم من الأجانب.

