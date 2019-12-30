كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرية الهندية تحظر الهواتف الذكية والوصول لوسائل التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد إلقاء القبض على سبعة من أفراد الخدمة، حظرت البحرية الهندية استخدام الهواتف الذكية على جميع قواعدها البحرية والسفن الحربية وأحواض السفن وقيدت موظفيها من الوصول إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك.

اعتقلت البحرية الهندية مؤخرًا سبعة من أفراد الخدمة، ثلاثة من قيادتها البحرية الشرقية في فيساخاباتنام الشرقية، وثلاثة من قيادة البحرية الغربية في غرب مومباي، وواحد من قاعدة كاروار البحرية في ولاية كارناتاكا الجنوبية.

وتعتقد البحرية الهندية أن سبعة من الأشخاص المعتقلين من أفرادها كانوا جزءًا من عملية تجسس مشتبه بها لها صلات بباكستان المجاورة، كما ذكرت شبكة أخبار "إنديا توداي".

وقد تمت الاعتقالات في أعقاب عملية مشتركة مع إدارة الاستخبارات في ولاية أندرا براديش الجنوبية، ووكالات الاستخبارات الفيدرالية، والاستخبارات البحرية.

تبين أن المتهمين كانوا يديرون خلية التجسس بمساعدة أحد مشغلي الحوالة وبحسب ما ورد تسربت معلومات تتعلق بالسفن البحرية والغواصات، كما نقلت القناة الإخبارية News18 عن مصادر أخرى.

وقد تم فرض القيود لمنع أفراد البحرية من الوقوع في مصائد العسل المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكن أن تؤدي في هذه الحالة بالذات إلى تسريب المعلومات الحساسة المتعلقة بالأمن القومي.

Advertisements

وفي سياق منفصل، قطعت السلطات الهندية، اتصال الإنترنت في أجزاء من شمال الهند، يوم الجمعة 20 ديسمبر، وفرضت حظر التجول في مدينة بجنوب البلاد بعد مقتل شخصين في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الغاضبين من قانون المواطنة، وفقا لما أوردته رويترز.

فقد انتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء الهند منذ أن قامت الحكومة القومية الهندوسية بتطبيق القانون الجديد من خلال البرلمان الأسبوع الماضي، وهو أقوى استعراض للمعارضة منذ وصول رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة في عام 2014.

تسببت الوفيات الأخيرة في مدينة مانجالورو الساحلية الجنوبية في ارتفاع عدد القتلى جراء أعمال العنف المرتبطة بالاحتجاج إلى 7 أشخاص.

وقال متحدث باسم الشرطة، إنه أصيب 20 ضابطًا في الاشتباكات في مانجالورو، وفُرض حظر التجول هناك حتى منتصف ليل 22 ديسمبر.

وقال المتحدث باسم الشرطة جورو كامات "تنتشر قوات الشرطة في جميع أنحاء المدينة ووضع القانون والنظام الآن سلمي للغاية وكل شيء تحت السيطرة".