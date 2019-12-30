كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 19 شخصا إثر انقلاب حافلة ركاب في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُصيب 19 شخصًا على الأقل إثر خروج حافلة تقل حوالي نصف مائة مواطن بيلاروسي عن الطريق وانقلابها في منطقة بسكوف في أقصى غرب روسيا، حسبما أعلنت خدمات الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين.

وقال ممثل خدمات الطوارئ: "عند الكيلومتر 275 على طول طريق سان بطرسبرج - نيفيل السريع، على بعد كيلومترين من مستوطنة بودبروفاي، انزلقت حافلة يُعتقد أنها كانت تقل 49 مواطناً بيلاروسيا من الطريق وانقلبت"، كماأوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف، أن 19 راكبًا أُصيبوا بجروح، من بينهم ثلاثة أطفال، وتم نقلهم إلى مستشفى محلي. ويجري حاليا تحديد المزيد من التفاصيل حول حادث الطريق.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة المحلية، أعلنت يوم الأحد 1 ديسمبر، إن 15 شخصًا على الأقل أُُصيبوا بجروح خطيرة بعد أن انقلبت حافلة في إقليم زابايكالسكي كراي بروسيا.

وقالت الوزارة، إن خمس سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث لمساعدة الضحايا.

وذكر رئيس زابيكالسكى كراى، وهو إقليم اتحادي لروسيا حيث وقع الحادث، فى وقت سابق، أن حافلة ركاب انزلقت من الطريق السريع بالقرب من محطة سكة حديد كوينجا.

وفي الوقت نفسه، ذكرت خدمات الطوارئ المحلية، أن السيارة المقلوبة كانت حافلة سياحية تقل 43 شخصًا من بينهم السائق.

Advertisements

وأضافت الخدمة، أن السائق فقد السيطرة على السيارة، وهو يسافر من سريتينسك إلى تشيتا ، أثناء مغادرته الطريق السريع بالقرب من محطة سكة حديد كوينجا، في مقاطعة سريتينسكي، على بعد حوالي 60 كم من الوجهة المقصودة للمركبة.

وفي سياق منفصل، أعلنت خدمة الطوارئ المحلية الروسية، يوم الأحد 6 اكتوبر، إصابة 20 شخصا إثر انقلاب حافلة سياحية في مدينة (نيجني نوفجورود) غرب روسيا، وفق ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن خدمة الطوارئ قولها، إن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها ما تسبب في انقلابها، ولم يتسبب الحادث في سقوط حالات وفاة.

وأضافت خدمة الطوارئ الروسية أن الحادث وقع صباح يوم الاحد 6 اكتوبر، خلال توجه الحافلة من مدينة (ساراتوف) إلى قرية (بولشوي بولدينو) بمدينة (نيجني نوفجورود) الروسية، حيث كان يقل 29 شخصًا بينهم سائقان.

ولقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب آخرون بجروح، يوم الأحد 14 يوليو الماضي، نتيجة انقلاب حافلة ركاب في جمهورية بشكيريا وسط روسيا الاتحادية، وفقا للحصيلة الأخيرة للحادث.

وفي تصريح صحفي، أكد مسؤول في مديرية شرطة المرور في الجمهورية مصرع ستة أشخاص، وإصابة عشرات بجروح متفاوتة جراء الحادث. وأشار المسؤول إلى أن سائق الحافلة ذكر أن هطول مطر شديد أدى إلى فقدانه السيطرة عليها.

وتابع أن مراقبي المرور يعملون في مكان الحادث لمعرفة ملابساته. فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية ملفا جنائيا بسبب الحادث.

من جهتها، نقلت وكالة "تاس" عن مصدر في أجهزة الطوارئ قوله إن 23 شخصا تضرروا بسبب الحادث، وتم نقل سبعة منهم إلى المستشفى، فيما تلقى 16 آخرون الإسعافات في مكان وقوعه.