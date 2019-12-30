كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يشكر ترامب لمساعدته في إحباط هجوم إرهابي بروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت روسيا يوم الأحد، أنها أحبطت هجوم إرهابي، قيل أنه تم التخطيط له فى سان بطرسبرج، بفضل نصيحة من واشنطن، ووجه الرئيس فلاديمير بوتين الشكر الشخصي مرة اخرى لنظيره الامريكى دونالد ترامب، وفقا لما أوردته رويترز.

نقلت وكالات الأنباء الروسية عن جهاز الأمن الفيدرالي (FSB) قوله إنه بفضل المعلومات، تم احتجاز روسيين في 27 ديسمبر للاشتباه في قيامهما بالتخطيط لشن هجمات خلال احتفالات العام الجديد في سان بطرسبرغ.

وقال الكرملين، إن بوتين عبر عن امتنانه لترامب خلال مكالمة هاتفية يوم الأحد للحصول على معلومات من الخدمات الخاصة الأمريكية. ولم يعط مزيدا من التفاصيل.

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تواجه العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو التوترات بسبب الخلافات حول العديد من الامور مثل أوكرانيا وسوريا ومزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لكن تمكن ترامب وبوتين من إبقاء الخطوط الشخصية مفتوحة.

قبل عامين، اتصل الزعيم الروسي أيضًا بترامب ليشكره على نصيحة قالت روسيا إنها ساعدت في منع هجوم بالقنابل على كاتدرائية في سان بطرسبرج. كانت روسيا مرارًا وتكرارًا هدفًا لهجمات الجماعات المسلحة بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال بيان الكرملين الصادر يوم الأحد إن بوتين وترامب اتفقا على مواصلة التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب.

