كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم كوريا الشمالية يحث على اتخاذ تدابير أمنية "إيجابية وهجومية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في اجتماع للحزب الحاكم إلى "إجراءات إيجابية وهجومية" لضمان الأمن قبل الموعد النهائي الذي حدده لمحادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية اليوم الاثنين.

عقد كيم اجتماعًا في نهاية الأسبوع لكبار مسؤولي حزب العمال لمناقشة الأمور السياسية وسط تصاعد التوتر بشأن الموعد النهائي لواشنطن لتخفيف موقفها في المفاوضات المتوقفة التي تهدف إلى تفكيك برامج بيونج يانج النووية والصاروخية.

وفي جلسة الأحد، اقترح كيم اتخاذ إجراء في مجالات الشؤون الخارجية وصناعة الذخائر والقوات المسلحة، مشددًا على الحاجة إلى "اتخاذ تدابير إيجابية وهجومية لضمان السيادة والأمن للبلاد بشكل كامل"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

كان الاجتماع أكبر جلسة عامة للجنة المركزية السابعة للحزب منذ اجتماعها الأول في عام 2013 في عهد كيم، وفقًا لوزارة التوحيد في سول التي تتولى الشؤون بين الكوريتين.

جذب جهاز صنع السياسات الرئيسي ما يصل إلى 300 شخص، وقد اجتمعت اللجنة أيضا في عام 2018،وفي أبريل ولكن على نطاق أصغر بكثير.

وقالت الوكالة إن الاجتماع ما زال جاريا. وقال لي سانج مين المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي دوري إنها المرة الأولى التي يستمر فيها التجمع لأكثر من يوم واحد منذ تولي كيم السلطة في أواخر عام 2011.

وقال يانغ مو جين، الأستاذ بجامعة كوريا الشمالية للدراسات في سيول: " قد تعني عبارة " التدابير الإيجابية والهجومية "، عملًا استفزازيًا للغاية ضد الولايات المتحدة وأيضًا كوريا الجنوبية".

وقد حثت كوريا الشمالية واشنطن على تقديم نهج جديد لاستئناف المفاوضات، محذرة من أنها قد تأخذ "طريقًا جديدًا" غير محدد إذا لم تف الولايات المتحدة بتوقعاتها.

وقال القادة العسكريون الأمريكيون إن هذه الخطوة يمكن أن تشمل اختبار صاروخ بعيد المدى، علقته كوريا الشمالية منذ عام 2017، إلى جانب اختبارات الرؤوس النووية.

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و علي صعيد اخر، اوضح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين يوم الأحد إن واشنطن ستكون "محبطة للغاية" إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة صاروخ بعيد المدى أو نووي، متعهدا باتخاذ الإجراء المناسب كقوة عسكرية واقتصادية رائدة.

وقال أوبراين إن الولايات المتحدة فتحت قنوات اتصال مع كوريا الشمالية وتأمل أن يتابع كيم التزاماته بنزع السلاح النووي التي قطعها في مؤتمرات القمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي نيويورك، من المقرر أن يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي جلسة غير رسمية يوم الاثنين للنظر في اقتراح روسي وصيني لتخفيف العقوبات على كوريا الشمالية.

فقد اقترحت روسيا والصين مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي في وقت سابق من هذا الشهر يرفع بعض العقوبات في محاولة لبدء محادثات نزع السلاح النووي.

يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لإحداث صدع في حملة عالمية تقودها الولايات المتحدة للضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن برامجها للأسلحة وسط تقدم ضعيف في المفاوضات.

وقد طلبت كوريا الشمالية من واشنطن تقديم مبادرة جديدة لتسوية الخلافات حول برنامج الأسلحة النووية لبيونج يانج، وحذرت واشنطن هذا الشهر من أن الفشل في تلبية توقعاتها قد يؤدي إلى "هدية عيد ميلاد" غير المرغوب فيها.

وقد قالت وكالة الانباء الحكومية يوم الاحد ان كيم عقد اجتماعا لكبار مسؤولي الحزب الحاكم لبحث المسائل السياسية المهمة قبل الموعد النهائي الذي حدده كيم للولايات المتحدة في نهاية العام.

وقال السناتور بن كاردان، وهو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن الاجتماعات بين الزعيمين أنتجت "القليل جدًا" بشأن نزع السلاح النووي.