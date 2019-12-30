كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ٢٥ قتيلا و٥١ جريحا حصيلة ضحايا القصف الأمريكي بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفع حصيلة القصف الأمريكي على مقار الحشد الشعبي في العراق إلى ٢٥ قتيلا و٥١ جريحا .

وقال مدير مديرية الحركات في الحشد جواد كاظم الربيعاوي، إن "حصيلة الاعتداء الغاشم على مقرات اللواءاين ٤٥ و ٤٦ بلغت ٢٥ شهيدا و٥١ جريحا".

وأضاف كاظم الربيعاوي، أن "عدد الشهداء قابل للزيادة نظرا لوجود جرحى في حالة حرجة وإصابات بليغة".

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ونفذت القوات الأمريكية غارات "دفاعية" على 5 أهداف تابعة لهذه الجماعة المسلحة في أراضي كل من العراق وسوريا ردا على الهجمات التي سبق أن استهدفت القواعد الأمريكية في العراق، بينما أكد "الحشد الشعبي" تعرض مواقع تابعة له في محافظة الأنبار لهجمات من قبل طائرات مسيرة أمريكية.

وجاء هذا التصعيد بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، مقتل متعاقد مدني أمريكي وإصابة آخرين نتيجة إطلاق الصواريخ على قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة كركوك في العراق.

وقصف الطيران الأمريكي، مساء يوم الأحد 29 ديسمبر، مواقع للحشد الشعبي في محافظة القائم على الحدود العراقية السورية، ما أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين بينهم مسؤول كبير، وإصابة 30 مقاتلا.