كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا والصين تعقدان المزيد من المحادثات حول رفع العقوبات عن كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع أعضاء مجلس الأمن الدولي بشكل غير رسمي اليوم الاثنين لإجراء جولة ثانية من المفاوضات حول اقتراح روسي وصيني برفع مجموعة من العقوبات على كوريا الشمالية، وهي خطوة يقول بعض الدبلوماسيين إنها لا تحظى بتأييد كبير، وفقا لما اوردته رويترز.

تجرى الصين وروسيا مفاوضات قبل يوم واحد من الموعد النهائي الذي حدده الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون للولايات المتحدة لإظهار المرونة في المحادثات الرامية إلى دفع بيونج يانج إلى التخلي عن برنامجها للأسلحة النووية. وقد حذرت كوريا الشمالية من أن الولايات المتحدة قد تتلقى "هدية عيد ميلاد" غير المرغوب فيها إذا فشلت.

قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستشعر بخيبة أمل شديدة إذا اختبرت كوريا الشمالية صاروخًا بعيد المدى أو نوويًا وستتخذ الإجراء المناسب كقوة عسكرية واقتصادية رائدة.

تخضع بيونغ يانغ لعقوبات الامم المتحدة منذ عام 2006 بسبب برامجها الصاروخية والنووية، والتي عززها مجلس الأمن بالإجماع على مر السنين. على الرغم من أن بعض الدبلوماسيين، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، حذروا من أن الوحدة ستنهار إذا طرحت روسيا والصين خطتهم الجديدة للتصويت.

اقترحت روسيا والصين مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي في وقت سابق من هذا الشهر من شأنه رفع العقوبات على الصناعات التي ادخلت لكوريا الشمالية مئات الملايين من الدولارات. تم فرض تلك العقوبات في عامي 2016 و2017 لقطع التمويل عن برامج بيونج يانج النووية والصاروخية.

في محاولة للحفاظ على وحدة المجلس في كوريا الشمالية، قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة قدمت مسودة بيان صحفي حول هذه القضية، لكن رفضت كلا من روسيا والصين هذه الخطوة. وقال دبلوماسيون ان البلدين حددا يوم الاثنين جولة ثانية من المحادثات بشأن مشروع قرارهما.

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اتهم أحد الدبلوماسيين في مجلس الأمن، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، روسيا والصين يوم الأحد بالتنسيق مع كوريا الشمالية بشأن مشروع القرار، بما في ذلك السماح لبيونج يانج بتقديم إضافاتها الخاصة للنص، قبل أن تتعاون مع مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا.

وقال دبلوماسي المجلس "إن الصين وروسيا تضغطان على قرار بفرض عقوبات، وهم يعرفان تمامًا منذ البداية أنهما لا يملكان الأصوات لتمرير القرار".

وقال الدبلوماسي في إشارة إلى الاسم الرسمي لكوريا الشمالية - جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية: "لا يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يدعم قرارًا يدعم تطوير كوريا الديمقراطية المستمر لأسلحة الدمار الشامل من خلال تخفيف العقوبات، وهو ما سيفعله القرار الصيني والروسي".

وقالت روسيا والصين إنهما تأملان في أن يساعد رفع بعض العقوبات في كسر الجمود وتشجيع المحادثات بين واشنطن وبيونجيانج. لكن قالت كلا من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للتفكير في رفع العقوبات.

يحتاج قرار مجلس الأمن إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام الفيتو من قبل الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا.

سوف يرفع الاقتراح الصيني والروسي الحظر المفروض على تصدير كوريا الشمالية التماثيل والمأكولات البحرية والمنسوجات، ويخفف القيود المفروضة على مشاريع البنية التحتية والكوريين الشماليين العاملين في الخارج، وفقا لمسودة اطلعت عليها رويترز.

