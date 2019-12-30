48% فقط نجحوا في امتحان نقابة المحامين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يُستدل من نتائج امتحان نقابة المحامين موعد الشتاء التي نُشرت يوم أمس الأحد، أن 48% فقط من الذين أجروا الامتحان اجتازوه بنجاح فيما أخفق الباقون.

وطرأ انخفاض طفيف في عدد الممتحنين الذين اجتازوا امتحان نقابة المحامين، فوفقا للنتائج التي نشرت، أمس، فإن 48٪ الذين تقدموا للامتحان في الموعد الشتوي لهذا العام 2019 قد حصلوا على درجة النجاح، مقارنة مع 54٪ الذين اجتازوا الامتحان في موعد الصيف الماضي.

ومن بين الذين قدموا الامتحان الشتوي وعددهم 2،492 ممتحنا كان 1،368 ممتحنا قد قدموا الامتحان لأول مرة، نجح منهم 63٪، ومن 479 ممتحنا للمرة الثانية نجح 22٪ فقط.

كما تبين أن خريجي الجامعات تصدروا قائمة النجاح وكانت الجامعة العبرية قد تبوأت المرتبة الأولى بنسبة نجاح بلغت 94% من خريجيها وبمعدل نسبته 69.3%.