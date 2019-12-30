برشلونة يعود لمواصلة تدريباته بدون ميسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن برشلونة الإسباني عاد للتدريب بعد انقضاء إجارة الكريسماس، التي حصل عليها الفريق إثر مباراة ديبورتيفو ألافيس الأخير في الليغا، يوم 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
ويستعد برشلونة لمواجهة إسبانيول في ديربي كاتالونيا، السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ19 لليغا.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، خاض برشلونة مرانًا خفيفًا، أمس، قبل أن يتدرب اليوم، صباحًا ومساءً.
وشهد التدريب عودة جميع اللاعبين، باستثناء الرباعي اللاتيني، ليونيل ميسي، لويس سواريز، أرتورو فيدال ونيتو.
وحصل هذا الرباعي على إذن بالعودة، يوم 2 كانون الثاني/يناير المقبل، بالإضافة إلى سيرجي روبيرتو، نظرًا لوفاة والدته، والثلاثي موسى واجي وآرثر ميلو وعثمان ديمبلي.
وخاض أنسو فاتي الذي تعرض للإصابة أمام ألافيس، جزءًا من مران الأمس مع زملائه، الأمر الذي يشير إلى إمكانية لحاقه بمواجهة إسبانيول.
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