مدرب آرسنال: الطريقة التي خسرنا بها قاسية للغاية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، شعوره بالصدمة بعد خسارة فريقه أمام تشيلسي بهدف مقابل هدفين، بعدما كان متقدما بهدف حتى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.
وكان آرسنال متقدما بهدف نجمه الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ منذ الدقيقة 13، قبل أن يقلب تشيلسي الطاولة عليه في آخر 7 دقائق بهدفين متتاليين في الدقيقتين 83 و87 عن طريق جورجينيو وتامي أبراهام على الترتيب.
وقال أرتيتا في تصريحات عقب المباراة "الطريقة التي خسرنا بها المباراة كانت قاسية للغاية. شاهدنا العديد من النقاط الإيجابية في الشوط الأول، وأفكار حاولنا تطبيقها داخل الملعب. لكن الطريقة التي سقطنا بها، ونهاية اللقاء كانتا محبطتين للغاية".
وأضاف صاحب الـ37 سنة "من الواضح لماذا نشعر بالإحباط. ليس لدي ما أقوله".
وتابع قائد "الجانرز" سابقا "تقدمنا في النتيجة، ثم بدأنا نتراجع بشكل مبالغ فيه للخلف".
وأردف "علينا أن نحافظ على هذه الأوقات الحاسمة في اللقاء بالاستحواذ على الكرة أكبر قدر، لا سيما أمام الفرق الكبرى. الأخطاء الفردية تكلفك نقاط المباراة، ولكن الجميع بذل أقصى ما لديه".
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