أوروغواي: ضبط أكبر شحنة كوكايين في تاريخ البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعترضت السلطات في أوروغواي، قبل عدّة أيام، شحنة كوكايين تحتوي على ما قيمته مليار دولار من هذا المخدر، في ميناء مونتيفيديو المطل على جنوب الأطلسي، قبل أن ينجح المهربون بإخراجها من البلاد.

وقالت السلطات إنها اعتقلت أربعة أشخاص لضلوعهم في تهريب شحنة الكوكايين التي تُعد أكبر شحنة للمخدرات يجري ضبطها في تاريخ أوروغواي.

وذكرت وسائل الإعلام أن الاعتقالات وقعت أول من أمس السبت. وقال المدعي العام إنريكيه رودريغيز، إن السلطات عثرت على 5.9 أطنان من الكوكايين، كانت 4.4 أطنان منها معبأة في حاويات شحن في ميناء مونتيفيديو.

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ولم يذكر رودريغيز وجهة الشحنة، لكن مصادر إخبارية متعددة ذكرت أنها كانت متجهة إلى أفريقيا.

وذكرت هيئة الجمارك في أوروغواي الجمعة أن الرجال المتهمين بتصدير المخدرات يديرون شركة لفول الصويا. وخلال التحقيقات اكتشف المحققون مخبأ آخر لكوكايين يزيد وزنه عن 1.3 كيلوغرام في منزل ريفي مملوك للمشتبه بهم.

وبرز اسم أوروغواي، التي لا يتجاوز عدد سكانها 3.4 ملايين نسمة، على الساحة العالمية مؤخرًا كنقطة عبور لتجارة المخدرات. وفي آب/ أغسطس، صودرت 4.6 أطنان من الكوكايين في هامبورغ بألمانيا، داخل حاوية كانت قد شحنت من مونتيفيديو، وهو ما كان سببا في استقالة مدير جمارك أوروغواي بعد فترة وجيزة.