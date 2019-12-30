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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ تعز يعقد اجتماعا بمديرية الشمايتين لمناقشة مجمل القضايا والان مع التفاصيل
الإثنين 30 ديسمبر 2019
عقد محافظ تعز الاستاذ نبيل شمسان اجتماعا بالمكتب التنفيذي بمديرية الشمايتين لمناقشة مجمل القضايا العامة المتعلقة بالجانب الخدمي والأمني في المديرية وذلك بحضور الاستاذ محمد عبدالعزيز الصنوي وكيل المحافظة لشؤون مديريات الحجرية والاستاذ عبدالعزيز الشيباني مدير عام المديرية ومدير عام مكتب الصحة الدكتور عبدالرحيم السامعي ومدراء فروع المكاتب التنفيذية وأمن المديرية.
وفي الاجتماع تم مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالجوانب الخدمية كالصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الذي ينبغي الاهتمام بها وتوفيرها للمواطنين للتخفيف من معاناتهم.
واكد المحافظ شمسان على معالجة الاشكالات المتعلقة بمياه التربة وقضايا النظافة وغيرها من القضايا الخدمية التي سيتم توفيرها في المديرية مشيدا بماتقوم به ادارة المديرية من جهود في توفير الخدمات الاساسية ومعالجة القضايا الامنية وحثهم على مزيد من بذل الجهود والرفع بالعوائق التي تواجههم في اداء اعمالهم ليتم معالجتها واتخاذ اللازم .
واوضح المحافظ ان هناك الكثير من القضايا المختلفة في المحافظة التي سيتم معالجتها وخاصة الجانب الأمني وهو ماسيتم التركيز عليه في الايام القادمة، بالاضافة الى الكثير من اللقاءات مع مكاتب المنظمات الدولية المعتمدة في المحافظة وغيرها من المنظمات المختلفة لمناقشة التدخلات في عدد المجالات الانسانية والخدمية والتنموية التي تحتاجها المحافظة.
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