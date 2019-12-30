بالصور.. محافظ تعز يفتتح قسم الطوارئ التوليدية والحميات بمستشفى خليفة بالتربة

الإثنين 30 ديسمبر 2019

افتتح محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان قسم الطوارئ التوليدية وقسم الحميات بمستشفى خليفة بمدينة التربية وذلك بحضور الاستاذ محمد عبدالعزيز الصنوي وكيل المحافظة لشؤون مديريات الحجرية والدكتور عبدالرحيم السامعي مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة.



واطلع محافظ المحافظة على مستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية التي يقدمها قسم الطوارئ التوليدية بالاضافة الى قسم الحميات ومعالجته لمختلف الحالات المصابة بالحميات والاوبئة المختلفة بالاضافه اعداده وفقا للمقاييس العالمية في تعامله مع النفايات والمخلفات.

كما قام محافظ المحافظة بافتتاح التجهيزات لعدد من الاقسام الداخلية في المستشفى كالعناية المركزة والعمليات والكشافة والمختبرات بدعم من جمهورية كوريا الجنوبية، واطلع على مستوى التجهيزات الطبية الحديثة والمتكاملة بالاضافة الى اعداد وتدريب للكادر الطبي للتعامل مع تلك الاجهزة والمعدات الطبية الحديثة.

وقال المحافظ شمسان بأن مايقدمه المستشفى من خدمات طبية ورعاية صحية متكاملة نستطيع القول بأنه اصبح مهيأ تماما ليكون هيئة مستقلة واعتماد قراره من رئاسة الوزراء وان تنفذ توجيهات رئيس الوزراء ووزير الصحة بسرعة اصدار القرار واعتماده كهيئة مستقلة.