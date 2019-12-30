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شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تواصل تشييع صرعاها بإب وخسائرها بالضالع تتجاوز 100 خلال شهر والان مع التفاصيل
الإثنين 30 ديسمبر 2019
واصلت مليشيا الحوثي، تشيع عدد من قتلاها بمحافظة إب وسط خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وأضافت مصادر محلية، أن من بين صرعى المليشيا الحوثية والذين جرى تشيعهم اليوم، الصريع أسامه هادي الصلاحي مديرية السياني، والصريع معين محمد الحكمي مديرية حزم العدين، والصريع بشير عبده الحكمي مديرية حزم العدين غرب محافظة إب.
وأفادت المصادر، بارتفاع قتلى المليشيا الحوثية بإب منذ مطلع الشهر الجاري إلى 32 صريعا لقوا حتفهم بنيران القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بجبهات محافظة الضالع، فضلا عن إصابة 76 عنصرا من مسلحي المليشيا خلال ديسمبر الجاري.
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