شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تقصف أهدافا للمليشيا في سحار بصعدة والان مع التفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019 قصفت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، كانون الأول 29، 2019، أهدافا للمليشيا في محافظة صعدة شمالي البلاد.

وقال مصدر محلي إن المقاتلات الحربية قصفت أهدافا للمليشيا في منطقة المهاذر التابعة لمديرية سحار قرب مركز المحافظة. Advertisements وأضاف المصدر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية. ولم يتسن للمصدر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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