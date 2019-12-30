شريف: عازمون على تحرير كل صنعاء من الحوثيين

الإثنين 30 ديسمبر 2019

تسلم مدير أمن محافظة صنعاء العميد سليم السياغي، مهامه الأمنية والعسكرية خلفاً للمدير السابق العميد مراد حاتم بحضور محافظ المحافظة اللواء عبدالقوي شريف ووكيل المحافظة الشيخ عائض عصدان وعدد من قيادات السلطة المحلية بالمحافظة .



هذا وقد أشاد المحافظ "شريف" بجهود المدير السابق ابو حاتم وجهوده وضباط وأفراد امن المحافظة في مساندتهم للجيش الوطني في جبهة نهم وباقي جبهات القتال بالمحافظة". مشيراً الى انهم قدموا العديد من الشهداء خلال مشاركتهم بعدد من المعارك في نهم".

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وأكد محافظ صنعاء، أن قوات الأمن تقوم بمهام عسكرية إضافة إلى مهامها الأمنية، وستظل هي الداعم والمساند لقوات الجيش الوطني في مهامه القتالية حتى تحرير كافة مديريات المحافظة من مليشيا الحوثي.

من جهته أكد مدير امن محافظة صنعاء العميد السياغي" أنه سيمضي قدماً في استكمال بناء وتطوير الأجهزة الأمنية بالمحافظة"، لافتاً إلى إكمالهم المهم الأمنية حتى تحرير كافة مديريات ومناطق محافظة صنعاء"