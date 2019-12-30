"الخليج": لا يحق لترامب البكاء على ضحايا محتملين إلا إذا كان يُقصد منه إنقاذ الإرهابيين

الإثنين 30 ديسمبر 2019

قالت صحيفة خليجية، "كان يمكن تصديق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خوفه على المدنيين في إدلب، ودعوته روسيا وسوريا لوقف قتلهم، لولا أنه أشاد بتركيا التي «تعمل جاهدة على وقف هذه المذبحة». كان يمكن تصديقه لو أنه أعرب عن خوفه أيضاً عندما كانت قوات التحالف تدك مدينة الرقة بالتعاون مع «قوات سوريا الديمقراطية»، (قسد)، لتحريرها من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي عام 2017، ثم تحيلها إلى مدينة غير صالحة لسكن الآدميين، بعد تدمير معظم المدينة، وقتل آلاف المدنيين، وتهجيرهم منها".



وأضافت صحيفة "الخليج" الإماراتية الصادرة اليوم الاثنين ربما لا يعرف الرئيس الأمريكي أن إدلب هي معقل تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، شقيق تنظيم «داعش»، وأنه يقبض على أهل محافظة إدلب، ومدنها، وقراها، رهائن لديه، بالتعاون مع تنظيمات إرهابية أخرى، كلها تخضع لسيطرة تركيا التي توفر لها كل مستلزمات البقاء والصمود لمنع استعادتها إلى حضن الوطن.

ومضت "وإذا كان ترامب لا يعرف، فتلك مصيبة، وإن كان يعرف فالمصيبة أعظم، لأنه بذلك يريد أن تبقى إدلب في قبضة الإرهابيين".

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وتابعت "ولعل ترامب يريد أن يبيع أردوغان موقفاً مجانياً باعتباره حليفاً لا يريد أن يخسره في سوريا، لكنه أيضاً يعرف أن المعركة ضد التنظيمات الإرهابية في إدلب بدأت، ولن تتوقف، وأن اللاعب الروسي يجيد لعبته، ويعرف أين، وكيف، ومتى يوقف اللعبة".

وأضافت "لقد اتبعت روسيا في معركة إدلب سياسة «الصبر الاستراتيجي»، وأعطت أنقرة الوقت الكافي لإعادة النظر في مواقفها، وتحالفاتها، وعلاقاتها مع التنظيمات التي تديرها وتستخدمها في معاركها. كما أن روسيا، ومعها الحكومة السورية الحليفة، تحسبان حساب وجود مدنيين في إدلب، وهؤلاء لن يتم التفريط فيهم لأنهم أبناء سوريا بالدرجة الأولى، والحرص عليهم كما هو الحرص على أي مدني آخر، وقد تم فتح ممرات آمنة لهم كي يعبروها باتجاه مناطق سورية أكثر أماناً، من أجل التخفيف من الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم".

وقالت الصحيفة "وفي مطلق الأحوال، لا بد من معركة حاسمة ضد الإرهاب في إدلب، وغيرها من المناطق، إذ يستحيل التعايش مع الإرهاب، كما يستحيل القبول بوجود «دفرسوار إرهابي» في منطقة تعتبر موقعاً جغرافياً وتاريخياً وحضارياً مميزاً، كانت ملتقى القوافل التجارية القادمة من أنطاكية إلى آفاميا وحلب منذ الألف الثالث قبل الميلاد، وشهدت أرضها طفولة البشرية، وترعرع الحضارات، وتختزن ثلت ما في سوريا من أوابد، ومواقع أثرية، وأهمها مملكة إيبلا التي كان اكتشافها برُقمها المسمارية حدثاً مهماً في القرن العشرين".

وشددت على أنه في أية معركة ضد الإرهاب لا بد من ضحايا وخسائر بشرية، لأن التنظيمات الإرهابية لا تستسلم بسهولة، فهي تخوض معركة حياة أو موت، وتستخدم المدنيين دروعاً بشرية، كما حصل في كل المعارك التي وقعت في مختلف المدن العراقية والسورية.. لكن يمكن التخفيف من الآلام والخسائر من خلال الحذر، والوعي، ودقة المواجهات.

واختتمت "لا يحق لترامب وغيره البكاء على ضحايا محتملين، إلا إذا كان البكاء يُقصد منه إنقاذ الإرهابيين"