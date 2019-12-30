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شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تحذر ملاك الفنادق في صنعاء من الاحتفال برأس السنة الميلادية والان مع التفاصيل
الإثنين 30 ديسمبر 2019
حذرت مليشيا الحوثي، مالكي الفنادق السياحية في صنعاء من إقامة أية احتفالات برأس السنة الميلادية.
وذكر مصدر بأحد فنادق صنعاء، أن مكتب السياحة التابع للمليشيات أصدر تعليمات للفنادق السياحية يحذر فيها من إقامة أية احتفالات برأس السنة الجديدة.
وتابع المصدر أن التعليمات الحوثية منعت إقامة أي مظاهر احتفالية من صور أو ملصقات أو شجرة عيد الميلاد، وكذلك اعتبار ذلك طقوسًا غير إسلامية.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تسعى لتحويل هذه المناسبة إلى وسيلة جديدة من أجل ابتزاز أصحاب الفنادق الكبيرة.
ونفذت المليشيات الحوثية حملات غريبة أثارت جدلًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، أبرزها إغلاق الكافيهات في صنعاء، بحجة منع الاختلاط، ومصادرة ربطات البالطوهات النسائية وتعميم حلاقة شعر معينة على صوالين الحلاقة
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