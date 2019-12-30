صحيفة: الإمارات بلد زايد العطاء والتسامح والخير للجميع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، أخذت دولة الإمارات على عاتقها، ومنذ تأسيسها على يد زايد العطاء والخير، دعم ومساعدة الدول والشعوب الشقيقة والمحتاجة وأي مجتمع بشري يعاني من كوارث وأزمات، وكان الشيخ زايد، طيب الله ثراه، يسارع بتوجيه المساعدات للجميع، للعرب والمسلمين والشعوب الأخرى كافة، وسارت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات من بعده على هذا النهج.



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وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" كلما زاد الخير من الله زاد عطاء الإمارات، حتى باتت تحتل المركز الأول عالمياً من حيث العطاء والمساعدات، ونالت الشهادات والتقديرات العالمية والأممية لعطاءاتها، ويعكس التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي نجاح دولة الإمارات للعام السادس على التوالي في تجاوز قيمة مساعداتها ما نسبته 0.7% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي، وهي النسبة التي أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث بلغت نسبة المساعدات الإماراتية من إجمالي الناتج القومي الإجمالي نحو 0.93%، وهذا يجعل دولة الإمارات من بين أكبر المانحين في العالم.

وأوضحت أن عطاء دولة الإمارات ومساعداتها للآخرين من دول وشعوب العالم من دون أي مقابل، فقط لأهداف إنسانية بحتة فرضتها أخلاق وقيم ومبادئ دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، ولا تبحث من ورائها عن ترويج لنفسها وسمعتها، واليمن خير نموذج على هذا، حيث احتلت الإمارات، بشهادة الأمم المتحدة المركز الأول في تقديم المساعدات لليمن الشقيق في الغذاء والصحة والتعليم وإصلاح البنية التحتية وما دمرته الحرب هناك، وإلى جانب أشقائها العرب، تذهب لتقدم مساعداتها لأفغانستان وباكستان وجزر في المحيطات.

وأكدت "البيان " في ختام افتتاحيتها إنها الإمارات بلد زايد العطاء والتسامح والخير للجميع