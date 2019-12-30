صحيفة: دبي باتت قبلة للأنشطة الاستثمارية والسياحية والاقتصادية إقليمياً وعالمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، أتى اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، دورة موازنة إمارة دبي للثلاثة أعوام القادمة بنفقات تبلغ 196 مليار درهم، ليؤكد عزم الإمارة على تعزيز النهج المستدام بتحفيز ريادة الأعمال وتوسيع الدعم المقدم للكثير من القطاعات التي تؤكد قدرتها على مواصلة تعزيز السعادة وتحفيز ريادة الأعمال واستقطاب أصحاب الكفاءات والراغبين بالعمل في أجواء متفردة يلقون فيها جميع التسهيلات، كما يؤكد حجم الإنفاق على قطاعات غاية في الأهمية مثل الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات والتنمية الاجتماعية.. الطريقة التي يتم العمل بها لتعزيز المشاريع الكفيلة بتحقيق الطموحات المستقبلية.



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ولفتت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" إلى أن تأمين الاستقرار الاقتصادي والدعم المقدم لجميع المشاريع جعل من دبي مقصداً رئيسياً للمستثمرين حول العالم، مع الأخذ بعين الاعتبار استضافتها للحدث الأبرز والمتمثل بـ"إكسبو 2020" وهو الذي يترقبه العالم أجمع ليكون الدورة الأكثر ديناميكية وأهمية في تاريخ أضخم المعارض حول العالم في الإمارة التي تعمل على تعزيز الاقتصاد وتوفير ما يلزم من مقومات الإنجاز على المستويات كافة، ومن هنا يأتي تخصيص ما قيمته 66.4 مليار درهم من الميزانية لدعم الاقتصاد الكلي، فضلاً عن التركيز الكبير على دعم قطاعات غاية في الأهمية لمحاكاة المستقبل مثل البحث العلمي والإبداع والابتكار والتميز الحكومي.

وتابعت دبي التي باتت قبلة للأنشطة الاستثمارية والسياحية والاقتصادية إقليمياً وعالمياً، وصلت إلى ما هي عليه اليوم بفضل نظرة وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واستشرافه لقدرات يمكن البناء عليها، وإيمانه التام بمكانة الدولة وجميع إماراتها وما يجب أن تكون عليه والاستعداد لخوض غمار المنافسة بهدف تقديم كل جديد ومتميز، وكان لشجاعة القرارات والرهان على العنصر البشري واعتماد الكفاءة والمرونة وتأمين كل مقومات النجاح الدور الأكبر في مواكبة الإمارة لنظرة قائد وطموحه الوطني الذي لا يعرف الحدود ولا سقفاً للإنجازات، حيث أكد سموه دائماً أن كل مرحلة هي محطة مفصلية لما سيُبنى عليها وليست حدوداً للطموحات، ومن هنا كانت كل نقلة نوعية تعتبر إضافة ترسخ الثقة بقدرة شعبنا على إنجاز المزيد، وكان أن باتت مسيرة الإنجازات في جميع الميادين تجسيداً حياً للنظرة الاستشرافية التي لا تعرف المستحيل، فكسب كل الوطن الرهان وباتت الإمارات ملهمة للجميع بقدراتها وتصميمها ومشاريعها وما تشكله من أهمية عالمية كمحطة رئيسية لتحقيق الأحلام.

وقالت في الختام إن الميزانية لم تكن يوماً مجرد أرقام أو إنفاق مجرد، بل خطط عمل وخارطة طريق تعزز الإنجازات وتقوي القطاعات كافة وتضاعف من مستوى السعادة والرفاه الذي ينعم به المجتمع، وبات كل طامح وحامل فكر متقد وطالب للاستثمار في أجواء غاية في الاستقرار والقدرة على التمكين عبر ما يتم توفيره من تسهيلات وحوافز وبنية تحتية قوية وقوانين تشريعية غاية في التقدم يضع دبي قبلة لا غنى عنها لوجهته