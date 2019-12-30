صحيفة تتحدث عن السياسة الإماراتية الجديدة لحماية أصحاب الهمم من الإساءة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن الإمارات تسجل ريادتها في كل مرة في مجال رعاية أصحاب الهمم، بعد أن تمكنت من اختيار مسمى لهذه الشريحة أضحى مدرجاً ضمن قواميس رعاية ذوي الإعاقات في دول مختلفة، بل حتى إن دولاً بدأت تفكر في تبني هذا المسمى "أصحاب الهمم" في تشريعاتها المنظمة والراعية لهذه الفئة من المجتمع.



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وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" إلى أن الدولة تضع سياسة واضحة لحماية أصحاب الهمم من الإساءة، تكمن أهميتها في أنها لا تنتظر وقوع أي نوع من الإساءة، بل إنها تعتمد على نظام إنذار مبكر يمكن أن يمنع حدوث أشكال من الإساءة، كما يحد من وجود أي إساءة في محيط مقدمي خدمات الرعاية لأبنائنا، ويساعد أولياء الأمور على التعامل مع أنواع الإساءة المختلفة والتعرف عليها في حال حدوثها، إضافة إلى تثقيف أصحاب الهمم.

وأضافت أن هذه السياسة تترافق مع اهتمام كبير من الدولة بتأمين أرقى الخدمات التعليمية والاجتماعية لأصحاب الهمم، في محاولة لدمجهم مع المجتمع كل حسب قدرته وإبداعاته، وتفتح لهم مجال المشاركات في مختلف التظاهرات العالمية المعنية بأصحاب الهمم، بما فيها الرياضية لبناء الثقة في نفوسهم وإعطائهم دافعاً للإنجاز.

وأكدت الصحيفة في الختام أن السياسة الإماراتية الجديدة لحماية أصحاب الهمم من الإساءة، تتناغم مع الدراسات والتوجهات العالمية في هذا المجال، وتنبع من قيم المجتمع الإماراتي الذي يؤمن بقدرة هذه الشريحة على المشاركة الفاعلة عندما تتوفر لهم الحياة الكريمة والمحيط الآمن.