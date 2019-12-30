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صحيفة تتحدث عن السياسة الإماراتية الجديدة لحماية أصحاب الهمم من الإساءة

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أبو ظبي - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

صحيفة تتحدث عن السياسة الإماراتية الجديدة لحماية أصحاب الهمم من الإساءة

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية،  إن الإمارات تسجل ريادتها في كل مرة في مجال رعاية أصحاب الهمم، بعد أن تمكنت من اختيار مسمى لهذه الشريحة أضحى مدرجاً ضمن قواميس رعاية ذوي الإعاقات في دول مختلفة، بل حتى إن دولاً بدأت تفكر في تبني هذا المسمى "أصحاب الهمم" في تشريعاتها المنظمة والراعية لهذه الفئة من المجتمع.

 

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وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" إلى أن الدولة تضع سياسة واضحة لحماية أصحاب الهمم من الإساءة، تكمن أهميتها في أنها لا تنتظر وقوع أي نوع من الإساءة، بل إنها تعتمد على نظام إنذار مبكر يمكن أن يمنع حدوث أشكال من الإساءة، كما يحد من وجود أي إساءة في محيط مقدمي خدمات الرعاية لأبنائنا، ويساعد أولياء الأمور على التعامل مع أنواع الإساءة المختلفة والتعرف عليها في حال حدوثها، إضافة إلى تثقيف أصحاب الهمم.

 

وأضافت أن هذه السياسة تترافق مع اهتمام كبير من الدولة بتأمين أرقى الخدمات التعليمية والاجتماعية لأصحاب الهمم، في محاولة لدمجهم مع المجتمع كل حسب قدرته وإبداعاته، وتفتح لهم مجال المشاركات في مختلف التظاهرات العالمية المعنية بأصحاب الهمم، بما فيها لبناء الثقة في نفوسهم وإعطائهم دافعاً للإنجاز.

 

وأكدت الصحيفة في الختام أن السياسة الإماراتية الجديدة لحماية أصحاب الهمم من الإساءة، تتناغم مع الدراسات والتوجهات العالمية في هذا المجال، وتنبع من قيم المجتمع الإماراتي الذي يؤمن بقدرة هذه الشريحة على المشاركة الفاعلة عندما تتوفر لهم الحياة الكريمة والمحيط الآمن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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