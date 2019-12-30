القيادة العسكرية الاميركية بأفريقيا اعلنت مقتل 4 اسلاميين في ضربات بالصومال

اعلنت ​القيادة​ العسكرية الاميركية ل​افريقيا​ (افريكوم) أن ​الجيش الاميركي​ قتل 4 اسلاميين في غارات استهدفت ​حركة الشباب​ الاسلامية في ​الصومال​، مشيرا الى ان "هذه الضربات الجوية الدقيقة استهدفت عناصر في حركة الشباب مسؤولين عن اعمال ارهابية ضد مواطنين صوماليين ابرياء بالتنسيق مع ​تنظيم القاعدة​".

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