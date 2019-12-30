خارجية البحرين أكدت تأیيدها للعدوان الاميركي على مواقع الحشد الشعبي

اعلنت وزارة ​الخارجية البحرينية​ تأیيدها للعدوان الاميركي على مواقع ​الحشد الشعبي​ التابع للقوات المسلحة العراقية. واشادت الوزارة بما وصفته بالدور الاستراتيجي الهام الذي تقوم به ​اميركا​ الصديقة في التصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة. وجددت الخارجية البحرينية موقف ​المنامة​ "الداعم لكل الخطوات التي تتخذها ​الولايات المتحدة​ على الصعيدين الإقليمي والدولي".

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