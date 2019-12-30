عبدالله: إنه الوقت المناسب لاقرار تشريع زراعة القنب

رأى النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "الوقت المناسب لأقرار تشريع زراعة القنب، ووضعها تحت إشراف ​الدولة​، وتحويل وارداتها الى الخزينة، بعد أن انهت اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان المشتركة​ عملها". وأوضح انه "نحن نشرع ​الزراعة​ للتصدير والاستخدام للصناعة الطبية فقط. مع تشديد القوانين لمحاربة التعاطي والأتجار".

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