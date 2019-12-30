النشرة: انحسار العاصفة في حاصبيا وتحسن حالة الطقس

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ انه "على الرغم من انحسار العاصفة وتحسن ​حالة الطقس​ صباح اليوم في منطقة حاصبيا فقد تبين ان بعض الانهيارات قد حصلت على جانبي الطرقات في منطقة ​العرقوب​ وكذلك على طريق ​الحاصباني​ نتيجة للامطار الغزيرة التي تساقطت على مدى الأيام الماضية".

كما لفت مزارعو حوض الحاصباني إلى أن موجة الصقيع وما رافقها من زخات لحبات البرد قد تسببت بأضرار مادية في الحقول المزروعة بالخضار.