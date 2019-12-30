أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا انه "على الرغم من انحسار العاصفة وتحسن حالة الطقس صباح اليوم في منطقة حاصبيا فقد تبين ان بعض الانهيارات قد حصلت على جانبي الطرقات في منطقة العرقوب وكذلك على طريق الحاصباني نتيجة للامطار الغزيرة التي تساقطت على مدى الأيام الماضية".
كما لفت مزارعو حوض الحاصباني إلى أن موجة الصقيع وما رافقها من زخات لحبات البرد قد تسببت بأضرار مادية في الحقول المزروعة بالخضار.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: انحسار العاصفة في حاصبيا وتحسن حالة الطقس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.