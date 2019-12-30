اخبار العالم

مواجهات عنيفة بين المقاومة ومليشيا الحوثي في الجب شمال غربي الضالع

0 نشر
متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات عنيفة بين المقاومة ومليشيا الحوثي في الجب شمال غربي الضالع والان مع التفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019

دارت مواجهات عنيفة بين وحدات القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، ومليشيا الحوثي، في الساعة الأخيرة من مساء الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول 2019م، في جبهة الجب شمال غربي محافظة الضالع.

 

Advertisements

وأكد مصدر عسكري أن مليشيا الحوثي الإرهابية شنت هجوماً واسعاً من عدة محاور في محاولة منها التقدم نحو مواقع متاخمة لمعسكر الجُب الاستراتيجي، جنوب غربي الفاخر، بمديرية قعطبة.

 

وصاحب الهجوم الحوثي غطاء ناري كثيف بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بالإضافة إلى قصف مدفعي بواسطة دبابة يعتقد أنها إحدى الدبابتين اللتين تمركزتا، السبت، في لكمة العرايف والمشواس، غربي الفاخر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواجهات عنيفة بين المقاومة ومليشيا الحوثي في الجب شمال غربي الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا