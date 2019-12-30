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شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تعاود قصف منازل المواطنين في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الإثنين 30 ديسمبر 2019
قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية الأحياء السكنية في مدينة حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن بمختلف أنواع القذائف.
مواطنون في حيس أفادوا ان المليشيات قصفت مليشيات منزل المواطن محمد مطهر، في ربع السوق حارة بني رزة شرق حيس، بعدد من القذائف سقطت على المنزل وأصيب أحد السكان بجروح نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، وألحقت بالمنزل أضراراً بالغة.
وأضاف المواطنون أن المليشيات تستهدفهم بشكل يومي بالقذائف المدفعية والصاروخية وبمختلف أنواع الأسلحة، ويخلف حالة من الخوف والذعر في صفوف المدنيين.
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