شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تطلق النار على المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019 أطلقت مليشيات الحوثي النار على القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة بالساحل الغربي لليمن، بقذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شمال التحيتا بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف عيار 82 وبقذائف مدفعية الهاوزر وبقذائف RBG. Advertisements وذكرت المصادر أن المليشيات أقدمت على استهداف مواقع أخرى بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة الرشاشة ومنها سلاح نوع م.ط عيار 23 وسلاح 14.5 و وسلاح 12.7 وبالأسلحة القناصة.

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