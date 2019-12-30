شكرا لقرائتكم خبر عن خروقات حوثية متواصلة على مواقع المشتركة في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الإثنين 30 ديسمبر 2019 واصلت مليشيات الحوثي خروقاتها واستهدفت مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شرق الدريهمي بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بشكل مكثف. Advertisements وأشارت المصادر إلى أن المليشيات أطلقت نيران أسلحتها القناصة على المواقع ذاتها وبشكل متواصل ومكثف. ورفعت مليشيات الحوثي من وتيرة انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية التي تنص على وقف إطلاق النار في الحديدة، وتشن عمليات قصف واستهداف على المواقع التابعة للقوات المشتركة بشكل يومي في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

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