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المشتركة تستهدف تجمعات ومواقع الحوثيين بالبرح وتكبدها خسائر فادحة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 30 ديسمبر 2019

استهدفت مدفعية القوات المشتركة تجمعات ومواقع مليشيات الحوثي في البرح غرب محافظة تعز، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح '

 

وقالت مصادر عسكرية ميدانية أن وحدة المدفعية التابعة لقوات اللواء 14 عمالقة ضمن القوات المشتركة، قصفت تجمعات ومواقع لمليشيات الحوثي في جبال رسيان غرب البرح بقذائف مدفعية الهاون.

 

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وأضافت المصادر، أن عمليات الإستهداف النوعية التي نفذتها وحدة المدفعية على تجمعات ومواقع الحوثيين حققت إصابات مباشرة، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

 

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي، جراء الضربات الموجعة التي تلقتها بقذائف مدفعية الهاون التي أطلقتها وحدة المدفعية التابعة للواء 14 عمالقة، ولا تزال جثث القتلى والجرحى المسلحين الحوثيين مرمية في الجبال والشعاب.

 

وتواصل القوات المشتركة توجيه ضربات نوعية للمليشيات الحوثية وتكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح، في جبهة البرح غرب محافظة تعز.

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