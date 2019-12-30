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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل
الإثنين 30 ديسمبر 2019
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - رياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض يمتد تأثيرها الى منطقة القصيم والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة), في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية, كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية للمنطقة الشرقية .
ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وشرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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