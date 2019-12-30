أمين مجلس التعاون: إحباط العملية الإرهابية بالدمام تعكس كفاءة الأجهزة الأمنية

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أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بكفاءة الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية في المملكة التي تمكنت من احباط عملية ارهابية جبانة في مدينة الدمام، كانت تخطط لتنفيذها خلية ارهابية من خلال سيارة مفخخة، مما أدى الى مقتل اثنين من عناصرها والقاء القبض على عنصر ثالث، وضبط كميات من الأسلحة والمتفجرات.
وقال الأمين العام إن نجاح الأجهزة الأمنية في المملكة في احباط هذه العملية الارهابية يبرهن على يقظتها التامة وكفاءتها العالية وجاهزيتها المستمرة لحماية المجتمع من شرور الارهاب وتنظيماته المتطرفة، مؤكدا أن الفشل الذريع سيكون مصير كل محاولات التنظيمات الارهابية والداعمين لهم لزعزعة أمن واستقرار المملكة وتعريض سلامة مواطنيها والمقيمين فيها للخطر.
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