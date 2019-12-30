شكرا لقرائتكم خبر عن 270 ألف شخص يطالبون بإلغاء الألعاب النارية في سيدني والان نبدء بالتفاصيل
وقال جون باريلارو، نائب رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، عبر صفحته على موقع تويتر" إن المخاطر مرتفعة للغاية ويجب أن نحترم متطوعينا المنهكين في خدمات مكافحة الحرائق الريفية ".
وتأتي تصريحاته في أعقاب عريضة عبر الانترنت وقعها أكثر من 270 ألف شخص تطالب بإلغاء الألعاب النارية في سيدني وتقديم الأموال التي ستنفق على الألعاب النارية لأولئك الذين تضرروا من حرائق الغابات.
وذكرت العريضة أن تكاليف الالعاب النارية هذا العام تصل إلى 4 ملايين دولار أمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر 270 ألف شخص يطالبون بإلغاء الألعاب النارية في سيدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.