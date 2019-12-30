شكرا لقرائتكم خبر عن 270 ألف شخص يطالبون بإلغاء الألعاب النارية في سيدني والان نبدء بالتفاصيل

تتنامي الدعوات المطالبة بإلغاء الالعاب النارية عشية رأس السنة في مدينة سيدني الأسترالية اليوم الاثنين، في الوقت الذي يقول فيه أحد السياسيين رفيعي المستوى بالولاية إن مخاطر اندلاع النيران مرتفعة للغاية.

وقال جون باريلارو، نائب رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، عبر صفحته على موقع تويتر" إن المخاطر مرتفعة للغاية ويجب أن نحترم متطوعينا المنهكين في خدمات مكافحة الحرائق الريفية ".

وتأتي تصريحاته في أعقاب عريضة عبر الانترنت وقعها أكثر من 270 ألف شخص تطالب بإلغاء الألعاب النارية في سيدني وتقديم الأموال التي ستنفق على الألعاب النارية لأولئك الذين تضرروا من حرائق الغابات.

وذكرت العريضة أن تكاليف الالعاب النارية هذا العام تصل إلى 4 ملايين دولار أمريكي.