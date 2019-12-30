شكرا لقرائتكم خبر عن حادث بمنجم فحم في الصين يقتل 5 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

لقي خمسة أشخاص مصرعهم إثر حادث بمنجم للفحم في مقاطعة شانشي شمالي الصين يوم الأحد، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية. وذكرت وكالة أنباء شينخوا اليوم الاثنين نقلاً عن السلطات المحلية أن المنجم ملك لمجموعة تنقيب عن الفحم تسمى "داتونج كول ماين"، المنتج الرئيسي في المقاطعة. ولم يتم الكشف على الفور عن سبب الحادث.

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