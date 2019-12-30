طالب النائب عن سائرون سلام الشمري، الاثنين، بادارج فقرة العدوان على معسكر الحشد الشعبي بجلسة اليوم، فيما دعا الحكومة الى اتخاذ الموقف الواضح من تكرار مسلسل الاعتداءات.
وقال الشمري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "أستهداف اللواء٤٥ في الحشد الشعبي جزء من مسلسل العدوان الامريكي على سيادة العراق وامنه واستقراره"، مطالبا "رئاسة البرلمان بادراج فقرة العدوان على معسكر الحشد الشعبي بجلسة اليوم والمضي بتشريع قانون أخراج القوات الأجنبية والأمريكية خاصة من العراق".
وأضاف الشمري ان "الاستهداف المتكرر للحشد الشعبي والقوات الأمنية يجب أن يقابله موقف وطني واضح وحازم"، داعيا الحكومة الى "اتخاذ الموقف الواضح من تكرار مسلسل الاعتداءات والتعبير عن غضب الشعب بجميع اطيافه لهذا العدوان الذي يعد استهدافا واضحا للعراقيين جميعا".
يذكر ان القوات الاميركية نفذت اليوم الاحد، ثلاث ضربات جوية على مقر اللواء 45 بالحشد الشعبي ادت إلى استشهاد 25 منتسبا واصابة 51 اخرين بجروح، بحسب ما اعنه الحشد الشعبي.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عن سائرون يطالب بادارج فقرة العدوان على معسكر الحشد الشعبي بجلسة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.