نائب عن سائرون يطالب بادارج فقرة العدوان على معسكر الحشد الشعبي بجلسة اليوم

طالب النائب عن سائرون سلام الشمري، الاثنين، بادارج فقرة العدوان على معسكر الحشد الشعبي بجلسة اليوم، فيما دعا الحكومة الى اتخاذ الموقف الواضح من تكرار مسلسل الاعتداءات.

وقال الشمري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "أستهداف اللواء٤٥ في الحشد الشعبي جزء من مسلسل العدوان الامريكي على سيادة العراق وامنه واستقراره"، مطالبا "رئاسة البرلمان بادراج فقرة العدوان على معسكر الحشد الشعبي بجلسة اليوم والمضي بتشريع قانون أخراج القوات الأجنبية والأمريكية خاصة من العراق".

Advertisements

وأضاف الشمري ان "الاستهداف المتكرر للحشد الشعبي والقوات الأمنية يجب أن يقابله موقف وطني واضح وحازم"، داعيا الحكومة الى "اتخاذ الموقف الواضح من تكرار مسلسل الاعتداءات والتعبير عن غضب الشعب بجميع اطيافه لهذا العدوان الذي يعد استهدافا واضحا للعراقيين جميعا".

يذكر ان القوات الاميركية نفذت اليوم الاحد، ثلاث ضربات جوية على مقر اللواء 45 ب‍الحشد الشعبي ادت إلى استشهاد 25 منتسبا واصابة 51 اخرين بجروح، بحسب ما اعنه الحشد الشعبي.