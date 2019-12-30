مقتل 23 من طالبان في هجوم للجيش جنوبي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 23 عنصرا من حركة طالبان وأصيب 27 آخرون في هجوم للجيش الأفغاني في مدينة قندهار جنوبي البلاد.
ويأتي الإعلان عن حصيلة عمليات الجيش في أفغانستان بعد ساعات من إعلان موافقتها على وقف إطلاق النار للسماح بإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.
ويسمح الاتفاق المتوقع إبرامه الشهر المقبل بخفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان وبدء محادثات أفغانية - أفغانية حول تسوية شاملة للحرب المستمرة منذ 18 عاما.
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