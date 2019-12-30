السيناتور غراهام: اللغة الوحيدة التي تفهمها إيران هي القوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أعرب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن سعادته بالقصف الأمريكي لميلشيات حزب الله في العراق مضيفا أَن اللغة الوحيدة التي تفهمها إيران هي القوة.



وذكر في تغريدة له على حسابه في تويتر "سعيد للغاية لرؤية الضربة الأمريكية ضد (وكلاء إيران / حزب الله ) ردًا على الهجوم على القوات الأمريكية في العراق.

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وتابع اللغة الوحيدة التي تفهمها إيران هي القوة. وأضاف " إنني أقدر تقديرا كبيرا إدارة ترامب على محاسبة ملالي إيران على ممارستهم في العراق وسوريا".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قيام طائرات أميركية بشن غارات على مقار لميليشيات حزب الله العراقي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المقاتلين، من بينهم القيادي في الميليشيات، أبو علي الخزعلي.

واستهدفت المقاتلات من نوع إف 15 الأميركية وذلك وفق ما ذكر مصدر عسكري أميركي 5 قواعد تابعة لميليشيات حزب الله العراقي: 3 في الأنبار و2 في سوريا