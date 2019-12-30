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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تؤيد القصف الأمريكي على "كتائب حزب الله" في العراق وسوريا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
أعربت البحرين عن تأييدها للقصف الذي شنته الولايات المتحدة ضد مواقع لميليشيا "كتائب حزب الله" في كل من العراق وسوريا.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية (بنا)، إن ذلك القصف جاء "رداً على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الكتائب الإرهابية".
وأضاف البيان: "إذ تشيد مملكة البحرين بالدور الاستراتيجي الهام الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في التصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة، فإنها تجدد موقفها الداعم لكل الجهود والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن قواتها شنت، أمس الأحد، ضربات دفاعية دقيقة ضد 5 منشآت تابعة لميليشيا "كتائب حزب الله" في العراق وسوريا.
وأفاد الجيش الأمريكي، في بيان، أن الضربات استهدفت منشآت منها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.
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