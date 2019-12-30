شكرا لقرائتكم من هو أبوعلي الخزعلي الذي قتلته ضربات واشنطن بالعراق؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت ميليشيا الحشد الشعبي، المدعومة من إيران، إن الغارات الأميركية استهدفت 7 مواقع، وأدت إلى مقتل أبوعلي الخزعلي، آمر الفوج الأول في اللواء 45 بالقائم.

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وكان وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، قال إن واشنطن اتخذت إجراءات هجومية ضد جماعة ترعاها إيران، مؤكداً أن الهجوم كان ناجحاً، وأنه يمكن اتخاذ إجراءات إضافية بعد الضربات الجوية في سوريا والعراق.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في العراق بارتفاع قتلى الغارات الأميركية على قواعد حزب الله العراقي إلى 25 بينهم 3 ضباط إيرانيين، كما أصيب 38 آخرون من عناصر الحشد الشعبي العراقي جراء القصف الأميركي.

فمن هو أبو علي الخزعلي الذي قتل في الضربات الأميركية؟

هو مرتضى غيلان سلمان الخزعلي، أبرز قياديي ميليشيا حزب الله العراقي.

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ساهم في قتال "داعش" داخل العراق، ولعب دوراً في تهجير سنّة غرب العراق.

قاتل ضمن صفوف حزب الله في سوريا، واختير لقيادة فوج ضمن "اللواء 45" لحزب الله العراقي، لتثبيت الوجود الإيراني على الحدود العراقية السورية.

كما أشرف على تخزين الأسلحة والصواريخ الإيرانية على الحدود.

ويعد من المقربين لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.

وقتل في الغارة الأميركية في منطقة القائم غرب الأنبار في 29-12-2019.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الغارات التي استهدفت مواقع لكتائب حزب الله العراق، هي ردّ حازم يُظهر أن الولايات المتحدة لن تقف صامتة أمام التهديدات الإيرانية للقوات الأميركية في العراق.