كيم جونغ اون دعا لاتخاذ تدابير عاجلة للتصدي للأوضاع الاقتصادية الخطيرة

حذر الزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ اون​ من ان بلاده تشهد وضعا اقتصاديا خطيرا، داعيا الى اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لذلك. وتأتي تصريحاته التي اوردتها ​وسائل الاعلام​ الرسمية خلال ​الدورة​ العامة للحزب التي ، قبل ايام من انقضاء مهلة حددها كيم لواشنطن حتى نهاية ​السنة​ لتبدل موقفها في المفاوضات حول ملف بلاده النووي.

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