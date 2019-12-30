أعلنت القيادة العسكرية الاميركية لافريقيا "افريكوم" في بيان عن "مقتل اربعة ارهابيينفي غارات استهدفت حركة الشباب الاسلامية في الصومال"، مبينة أن "هذه الضربات الجوية الدقيقة استهدفت عناصر في حركة الشباب مسؤولين عن اعمال ارهابية ضد مواطنين صوماليين ابرياء بالتنسيق مع تنظيم القاعدة".
وأوضحت القيادة أنه "بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية الصومالية، نفذت القيادة الاميركية في افريقيا في 29 كانون الاول الحالي ثلاث غارات جوية في موقعين، مستهدفة عناصر في حركة الشباب"، مشيرة الى ان الضربات استهدفت موقعَي كونيو بارو وكاليو بارو.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأميركي: غارات جوية بالتنسيق مـع القوات الصومالية تقتل 4 من مقاتلي حركة الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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