الجيش الأميركي: غارات جوية بالتنسيق مـع القوات الصومالية تقتل 4 من مقاتلي حركة الشباب

أعلنت ​القيادة​ العسكرية الاميركية ل​افريقيا​ "افريكوم" في بيان عن "مقتل اربعة ارهابيينفي غارات استهدفت ​حركة الشباب​ الاسلامية في ​الصومال​"، مبينة أن "هذه الضربات الجوية الدقيقة استهدفت عناصر في حركة الشباب مسؤولين عن اعمال ارهابية ضد مواطنين صوماليين ابرياء بالتنسيق مع ​تنظيم القاعدة​".

وأوضحت القيادة أنه "بالتنسيق مع ​الحكومة​ ​الفدرالية​ الصومالية، نفذت القيادة الاميركية في افريقيا في 29 كانون الاول الحالي ثلاث غارات جوية في موقعين، مستهدفة عناصر في حركة الشباب"، مشيرة الى ان الضربات استهدفت موقعَي كونيو بارو وكاليو بارو.