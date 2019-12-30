مصادر بكركي للجمهورية: لاعطاء دياب فرصة لكي يشكّل حكومته

شدّدت مصادر قريبة من بكركي في حديث لـ"الجمهورية" على ضرورة الاستماع الى مطالب الناس، وهناك ضرورة لإعطاء الرئيس المكلّف حسان دياب فرصة لكي يشكّل حكومته بعد مرور أكثر من شهرين على الانتفاضة والقوى السياسية المعنية بالملف عاجزة عن الوصول الى تفاهم.
وجزمت المصادر بأنّ "أحداً لا يستطيع ان يتخطى الانتفاضة، وكلّ كلام من هذا النوع هو شعبوي وغير دقيق. الانتفاضة فعلت فعلها عند جميع الناس، أكانوا سياسيين ام حزبيين أو غيره. والرهان عليها كبير".
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