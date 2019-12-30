نَفت أوساط ​عين التينة​ ما تردّد عن طلب حمله النائب السابق ​مروان حمادة​ من النائب السابق وليد ​جنبلاط​ الى رئيس مجلس النواب نبيه بري للتدخّل لعدم توزير أسماء معينة ومستفزة لجنبلاط، وقالت لـ"الجمهورية": "صحيح انّ "بري استقبل حمادة، وفي الحديث معه أبلغ بري اليه انه مستعد للدخول في مساعي بذل الجهود اذا كان القصد منها اشتراك ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ في ​الحكومة​، لكن كل ما يقال غير ذلك ليس صحيحاً على الاطلاق".

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كانت هذه تفاصيل خبر أوساط الجمهورية:حمادة نقل لبري رسالة من جنبلاط يطلب فيها عدم توزير اسماء مستفزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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